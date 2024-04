Domenica: "La Camminata della salute"

Ad Albinea domenica si terrà la ‘Camminata della salute’. Si tratta di un’iniziativa per sensibilizzare sulla prevenzione tumori organizzata dalla Lilt con la collaborazione del Comune di Albinea, Pro Loco e Amici del Cea. Si svolgerà dalle 9.30 alle ore 12 su un percorso molto semplice. La partenza sarà dalla sede di Pro Loco in piazza Cavicchioni; si passerà dal parco Fola, dal parco Lavezza, dal parco Baden-Powell, dal circolo Tennis, da via Monterampino, dal percorso pedonale Peep. Alle 11.30 ci sarà un piccolo snack in piazza Cavicchioni e tra le 11.30 e 12 incontro in sala civica con il dottor Rondini in cui si potranno fare domande sulla prevenzione ai tumori. Per informazioni sulla passeggiata contattare Luciano Franchini al numero 3393928040. La prenotazione è gradita, ma non obbligatoria. I partecipanti, se vorranno, potranno offrire un piccolo contributo alla Lilt. Sempre ad Albinea domani e il 5 maggio proseguirà la rassegna ‘Clorofilla’ promossa dall’associazione Albinea Alive con il patrocinio del Comune, Sap e Amici del Cea con ritrovo alle 11 al parco Radici di amicizia. Il Sap proporrà una breve rappresentazione sul ciclo della natura e l’importanza della cura dell’ambiente per una convivenza in armonia. L’artista Francesco Garuti porterà l’opera in lavorazione visto il progetto artistico parte dall’utilizzo di un tronco abbattuto per creare una scultura pubblica. Verranno mostrate le fasi della realizzazione della scultura in legno e osservata da vicino la sua conformazione. m. b.