Domenica la Camminata in Rosa

Torna a Boretto la Camminata in Rosa, in programma il 6 aprile con la sua quarta edizione, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sulla prevenzione del tumore al seno, in ricordo della borettese Cinzia Sandri. La partenza è in programma domenica alle 11 da piazza San Marco con quota di iscrizione di 5 euro (comprensivo di maglietta rosa, consegnata a partire dalle 10). Al termine della camminata c’à la possibilità di pranzare nei locali dell’oratorio parrocchiale (su prenotazione). I proventi dell’evento, che vede la partecipazione di numerose associazioni locali e Comune, sono destinati a scopo benefico. Per info e iscrizioni: 348-8211291 (stesmile7i@gmail.com). Ad arricchire la Camminata ci sono pure incontri che affrontano il tema della salute e due pomeriggi dedicati alle visite senologiche.