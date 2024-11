Domenica la messa in Basilica. Nuova mostra dai Leoni

È tutto pronto per la solennità di San Prospero, patrono della città. Si parte sabato alle 18, con la Santa Messa prefestiva nella Basilica di San Prospero a cui seguirà alle 21, la veglia di preghiera in cui i giovani della diocesi faranno la Professione di Fede alla presenza dell’Arcivescovo Morandi. Domenica la messa alle 9 in San Prospero, a cui seguirà, alle 10.15 dalla torre, il concerto proposto dalla associazione Campanari Reggiani dalla torre. Alle 11 il solenne Pontificale presieduto dal vescovo nella Basilica dedicata al Patrono, con l’animazione musicale del coro diocesano. I fedeli si sposteranno in Cattedrale, alle 16.30, con la recita dei Secondi Vespri solenni. Infine, alle 18 sempre in Duomo, la celebrazione eucaristica vespertina presieduta dal Vicario generale Monsignor Giovanni Rossi con animazione musicale a cura della Cappella Musicale della Cattedrale. Novità di quest’anno l’iniziativa dei commercianti di piazza San Prospero, in collaborazione con il Comune: la mostra di foto storiche “Le vetrine raccontano: Stanislao Farri, Piasa Ceca, 1970-1980”. Piazza San Prospero ospiterà il mercato di prodotti autunnali mentre in piazza Fontanesi ci saranno i prodotti del territorio. Sabato e domenica le Ati dei commercianti “ViaRomaViva” e “Santo Stefano 2.0” allestiranno un mercatino lungo via Roma e i portici della via Emilia.

c.c.