Domenica la messa in Duomo dopo il funerale presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi

Dopo il santo Rosario di suffragio di lunedì sera per Papa Francesco, la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla continua a pregare per il Santo Padre defunto, in rendimento di grazie per il dono dei dodici anni del pontificato che si è concluso, e in spirito di comunione con la Chiesa universale, in attesa del Conclave che eleggerà il successore di Bergoglio. Domenica 27 aprile, seconda di Pasqua, alle 11.30 nella Cattedrale di Reggio Emilia, l’Arcivescovo Giacomo Morandi presiede la celebrazione eucaristica all’indomani del funerale di Papa Francesco in San Pietro in Vaticano e della sepoltura nella Basilica papale di Santa Maria Maggiore. La santa Messa sarà celebrata alla presenza delle autorità civili e militari, raccogliendo l’invito della presidenza della Cei ad affidare il suo Pastore, che ha amato davvero i suoi sino alla fine, all’abbraccio tenero e misericordioso del Padre.

c. c.