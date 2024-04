Domenica l’ecofesta di primavera

Domenica in centro a Guastalla ritorna la festa "Naturambiente", un’ecofesta di primavera dedicata a tematiche ambientali, giunta alla sua edizione numero 29. Presenti stand gastronomici, hobbisti, mercatino vintage e del collezionismo, piante e fiori, giochi per bambini, burattini, pittori, corsi di acquerello, percorsi culturali, concerti, mostre, karate, conferenze e vetrine a tema. Fra le tante iniziative in programma, domenica alle 10 a palazzo ducale, una conferenza su "Il fascino indiscreto del cervello" con il dott. Gianfranco Marchesi. Nel pomeriggio sfilata dei cani in passerella e premiazioni del concorso dei salami casalini e bisulan, valutati da una competente giuria tecnica. Inoltre, dalle 14 alle 18 alla chiesa dell’Immacolata Concezione di piazza Garibaldi visita all’edificio con intermezzi musicali.