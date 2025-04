Domenica raduno d’auto d’epoca in piazza Cavicchioni

Domenica si terrà il raduno di auto d’epoca ad Albinea che lo scorso anno aveva portato oltre 70 vetture in centro (nella foto, una Delta integrale con l’avversaria Audi). Anche quest’anno sarà possibile ammirare queste ’vecchie signore’ dalle 8 alle 10.30.

Successivamente l’itinerario, che partirà alle ore 10.30 da piazza Cavicchioni, porterà le vetture sulle colline per arrivare al mulino di Cadonega, nell’abitato di Viano, in cui è prevista una pausa con visita guidata del mulino. Terminata la sosta, il giro riprenderà sulle colline reggiane e si concluderà nella frazione di Cadiroggio per un pranzo tipico.

La partecipazione sarà aperta a tutte le auto che hanno almeno 20 anni di vita. L’iniziativa è organizzata da Camer Club Auto Moto d’Epoca Reggiano in collaborazione con il Comune di Albinea. La quota di iscrizione ‘tour e pranzo’ è di 35 euro (soci Camer 25 euro). Per la colazione, giro panoramico e visita al mulino il costo sarà di 10 euro. Il pagamento della quota avverrà direttamente domenica mattina. Prenotazioni entro oggi. Per informazioni: 3479413626.

