Domenica s’accende il progetto del ‘Rio Lab’. Locale a ‘chilometro zero’ gestito da under 25

Domenica 2 marzo alle 18 è in programma l’inaugurazione ufficiale di ‘Rio Lab’, un nuovo locale fortemente innovativo, per giovani e un pubblico di ogni età, con sede in via dei Martiri, in centro a Rio Saliceto. Un locale che vuole offrire non solo prodotti artigianali (tra cui liquori, cucina tradizionale tra cui le classiche rosette), ma anche il servizio bar, giochi di luci all’interno delle sale, per diventare un vero e proprio "laboratorio di idee", con gli oggetti decorativi quasi tutti realizzati a mano dai giovani titolari. Protagonisti di questa nuova attività, destinata in particolare a diventare un luogo di ritrovo per i giovani, sono Mattia Morini, Davide Lumare e Cristian Montruccoli.

Il gruppo è già attivo da tempo con le attività di Edonè, una realtà che organizza eventi in diversi locali della Bassa, in particolare al Mamato di Reggiolo, al bar Roma di Novellara, al Sweet & Sour di Guastalla, l’Italghisa di Reggio, il Joja di Rubiera, il Gate di Viadana, l’Oltre Caffè di Soliera e ora anche il Rio Lab. "Abbiamo avviato un lounge bar – dicono i titolari, tutti under 25 – con un punto di ritrovo che propone l’artigianalità dei soi prodotti, animando serate ed eventi con musica e luci". Domenica dalle 18 alle 22 l’inaugurazione del locale, tra stuzzichini e un dj set musicale.

a. le.