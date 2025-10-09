Domenica scatta la maratona. Una Hotels in campo ogni 66 ore

Maratona biancorossa. Dopo l’inizio vincente contro Udine, la stagione della Pallacanestro Reggiana sta per entrare nel vivo con un vero e proprio tour de force. Una specie di battesimo di fuoco per il nucleo allestito dal gm Sambugaro con la supervisione di coach Priftis.

La Una Hotels, infatti, si prepara a scendere in campo ben 13 volte in 36 giorni tra gli impegni di Serie A e quelli di Fiba Europe Cup. Un ritmo serratissimo, in cui verranno testati fino all’ultima goccia di sudore un po’ tutti i componenti del roster tra cui El Hadji-Deme, al momento ancora un oggetto un po’ misterioso su cui però, almeno in sede di presentazione della nuova stagione, erano state riposte aspettative concrete.

Se facciamo una media, Vitali e compagni saranno costretti a giocare un match ogni tre giorni. Anzi, addirittura meno, visto che il calcolo preciso è 2,7, ovvero un impegno ogni 66 ore.

Il cammino inizierà domenica a Desio contro Cantù alle 12 (con diretta su Sky Sport) e poi da mercoledì prossimo ecco che avremo lo start anche per la Coppa. Alle 20 i biancorossi saranno infatti di scena a Digione, in Francia, al debutto del ‘Girone J’. Domenica 19 invece si torna al ‘PalaBigi’ per la sfida con l’Openjobmetis Varese in scaletta alle ore 18.

Mercoledì 22, alle 20, ci sarà invece la prima di Europe Cup davanti ai tifosi di via Guasco contro il Bashkimi, squadra kosovara ripescata in base al coefficiente Fiba. Domenica 26 ottobre trasferta molto insidiosa a Napoli, contro il ‘Nuovo Basket’ di coach Magro, mentre mercoledì 29 (alle ore 20) arriverà il glorioso Cibona Zagabria.

Domenica 2 novembre sarà il turno dell’Olimpia Milano (sempre al ‘PalaBigi’) che darà inizio ai sette giorni probabilmente più intensi della stagione. 48 ore dopo, infatti, i biancorossi dovranno nuovamente scendere sul parquet di casa contro Digione (il 4 alle ore 20), mentre venerdì 7 ci sarà il turno infrasettimanale con Treviso e alla domenica (il 9) il derby con la Virtus, a Bologna.

Saranno 4 partite in sette giorni, una cosa mai più vista dai tempi dei ‘vecchi’ playoff scudetto. Il 12 novembre, in ogni caso, i biancorossi voleranno in Kosovo per il match di ritorno col Bashkimi, il 16 ospiteranno la Reyer Venezia e il 18 voleranno a Zagabria per l’ultima del girone con il Cibona.

Nei primi 18 giorni di novembre giocheranno quindi 7 partite, abbassando addirittura la media del riposo tra un impegno e l’altro a 61 ore. Finito questo ciclo, di sicuro, ci saremo fatti un’idea più precisa sulle potenzialità del roster.