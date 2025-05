Domenica sera si va in bianco: c’è la cena comunitaria in piazza

L’associazione giovanile Albinea Live organizza per domenica 1° giugno la cena in bianco in piazza Cavicchioni dalle ore 19.30. Per aderire all’evento ci si dovrà presentare vestiti di bianco, portare cibo e bevande (no superalcolici) e ciò che serve per cenare tra cui tovaglia, piatti, bicchieri, posate e tovaglioli (meglio evitare la plastica). Ci sarà anche la possibilità di decorare la propria tavolata con fiori o idee fantasiose. A fine serata la più bella tavola riceverà un premio. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@albinealive.it e indicando il numero dei partecipanti entro e non oltre domani. Il costo della cena sarà di 5 euro, mentre sarà gratuita per i soci dell’associazione e per i bambini sotto i dieci anni. Dopo il pasto ci sarà anche spazio per la musica di dj Perry e verranno premiate le tavolate più belle.

m. b.