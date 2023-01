Domenica si celebra la battaglia di Canolo

Domenica a Correggio si commemora il 78° anniversario della Battaglia di Canolo con ritrovo alle 9,30 in via Bonacina, sul cippo di Vittorio e Vandina Saltini, con le note della banda Asioli. Alle 12 alla Polisportiva La Canolese interventi di Salvatore Angieri, commissario straordinario del Comune, e Giuseppe Lini dell’Anpi, con letture in ricordo di Aristodemo Cocconi tratte dal libro "Veglione Rosso" a cura del gruppo teatrale di Casa del Popolo Spartaco. A seguire il Pranzo Resistente. Info: 347-5028031 ([email protected]).