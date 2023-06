Domenica si inaugura il nuovo allestimento del sentiero di Monte Duro

Domenica, in occasione del trentesimo dalla sua istituzione, sarà inaugurato il nuovo allestimento del sentiero natura di Monte Duro realizzato nel 1993 per iniziativa della sezione reggiana della Federazione Nazionale Pro Natura in collaborazione con la Polisportiva Montalto e il Comune di Vezzano. Il nuovo allestimento è stato reso possibile grazie al sostegno di Ente Parchi Emilia Centrale. L’appuntamento per i camminatori è alle 9 alla Polisportiva di Montalto. Prima tappa sarà il centro di documentazione all’aperto dell’area Zsc di Monte Duro. Per informazioni sul programma completo: 0522601911.