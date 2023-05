Domenica torna Bimbinbici: tutti in sella dal centro al parco Iotti

Domenica prossima tutti in sella per l’edizione 2023 di Bimbimbici, la pedalata cittadina per bambini e famiglie che promuove la mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola e in generale nella vita quotidiana, riaffermando il tema della sicurezza e della salute legata al movimento dei più piccoli attraverso gli spostamenti quotidiani. Coinvolgendo in primis le famiglie, Bimbinbici intende inoltre sollecitare la collettività a una riflessione generale sulle necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani. La manifestazione - organizzata dal Comune di Reggio e dall’associazione Tuttinbici-Fiab di Reggio nell’ambito del progetto Qua - partirà da piazza Martiri del 7 luglio per raggiungere il parco Nilde Iotti, dove sarà possibile gustare una merenda a base di gnocco fritto offerta dal Centro sociale Orologio. Il ritrovo è alle 14.30 davanti alla Banca d’Italia per le iscrizioni (contributo di un euro per copertura assicurativa). Alle ore 15 partenza.

Il corteo di biciclette sarà accompagnato da un pattuglia delle Polizia locale.