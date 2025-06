Domenico Fracchiolla verso la Reggiana: il nuovo direttore sportivo si presenta

Domenico Fracchiolla sta definendo gli ultimi dettagli del suo addio al Giugliano e poi già oggi, o al massimo lunedì, sarà ufficializzato dalla Reggiana come nuovo direttore sportivo. La sua candidatura ha sbaragliato la concorrenza di parecchi pretendenti tra cui Ferretti della Feralpi e Ferrarese (ex Lucchese), ma il suo nome era ‘sconosciuto’ alla maggior parte dei tifosi che ovviamente non seguono quotidianamente i risvolti del calcio di Serie C.

Chi è, dunque, Domenico Fracchiolla? E qual è il modus operandi di questo dirigente scelto dal presidente Salerno?

In attesa di conoscerlo ‘de visu’, possiamo ripercorrerne le tappe fondamentali della carriera attraverso alcune operazioni di mercato portate a termine e a dichiarazioni rilasciate ai media negli anni passati.

Classe ’84, nativo di Conversano (Bari), è conosciuto nell’ambiente soprattutto per aver valorizzato Michael Folorunsho (centrocampista ora alla Fiorentina) ai tempi in cui era dirigente alla Virtus Francavilla: "La Lazio aveva tempo fino al 15 luglio per fargli il contratto di addestramento tecnico. Noi partivamo per il ritiro a Chianciano Terme il 10 e non potevamo tesserarlo e annunciarlo. Quindi, ci siamo dati appuntamento in un autogrill, lo nascondemmo per quattro giorni in un albergo e il 16 luglio lo ufficializzammo, scongiurando così la possibilità che qualche altra squadra potesse subentrare"; e dopo che Folorunsho è esploso ci ha pensato il presidente Magrì a perfezionarne la cessione monetizzando parecchio: "Ero a Milano – ha spiegato il presidente - parlavo con l’Empoli e avevamo quasi chiuso. Al ritorno all’aeroporto di Brindisi fui chiamato da Giuntoli, che mi diceva che mi aveva visto parlare con l’Empoli, e mi ricordava che loro erano il Napoli e che dovevamo venderlo a loro. Ho bluffato sulle cifre, lo ha acquistato il Napoli a più di quello a cui lo avremmo dato all’Empoli, e il Napoli lo ha poi girato in prestito al Bari".

Laureato in Giurisprudenza, ha capito subito che il futuro sarebbe stato dietro la scrivania e non in campo: "Avevo circa 18 anni e giocavo fra il sì e il no in Eccellenza, così decisi di smettere per dedicarmi ai settori giovanili".

Qualche squadra in provincia e poi il settore giovanile del Bari: "Gli anni senza dubbio più belli e spensierati della mia carriera anche perché i giovani sono un po’ la mia missione".

Poi l’occasione, nel 2017, di fare il direttore sportivo alla Virtus Francavilla e successivamente le esperienze anche con il Lecco, con cui ha vissuto esperienze alterne, ma ingaggiato comunque giocatori importanti (da Novakovich a Sersanti e Buso). Nell’ultima stagione il suo Giugliano è arrivato decimo nel girone C ed è poi stato eliminato dal Catania al primo turno dei playoff.