Domenico Montanari, il soldato martire in Germania, torna alle amate terre

Quattro Castella (Reggio Emilia), 10 ottobre 2025 – Era nato nel 1913, in una famiglia contadina di Quattro Castella, Domenico Montanari. A soli 19 anni fu richiamato alle armi, arruolato come soldato del Genio e spedito a combattere per la causa dell’espansione dell’Impero italiano. Era finito anche nella remota Mogadiscio. L’8 settembre 1943 si trovava in Albania e, nonostante le minacce tedesche e fasciste, scelse l’internamento piuttosto che imbracciare il fucile per la Repubblica Sociale Italiana: venne caricato su un treno e tradotto in un campo di concentramento in Germania. Morì poche settimane dopo, di stenti e di fame, consumato anche dalla malaria contratta in Abissinia.

I suoi resti mortali sono rientrati ieri in Italia su un volo di Stato e sono stati consegnati, in una solenne cerimonia, ai nipoti che da tempo si erano mobilitati, insieme all’assessore castellese Danilo Morini e all’Istoreco, per ricostruirne la vicenda umana e rintracciarne la sepoltura.

Il 24 ottobre Domenico troverà infine riposo eterno accanto alla mamma Teresa Zannoni e al papà Firmino nel cimitero di Quattro Castella.

Nella sua tomba saranno poste le tante pagine commoventi che gli studenti castellesi della terza media “Balletti” l’anno scorso hanno scritto, immaginando di redigere una sorta di diario personale nel quale il prigioniero appuntava i suoi pensieri.

Nei giorni immediatamente successivi all’Armistizio furono seicentomila i militari italiani che rifiutarono di aggregarsi all’avventura nazifascista; i reggiani catturati furono 7.700, e 359 di loro, come Domenico, furono uccisi. Solo pochi, però, oggi riposano in terra italiana. “Mia madre Lionella per tutta la vita ha desiderato recuperare il corpo del fratello Domenico – spiega il nipote Roberto Abati –. Circa otto anni fa avevamo fatto un tentativo, ma le difficoltà burocratiche erano quasi insormontabili e i costi molto alti. Grazie all’Istoreco abbiamo localizzato la tomba, vicino ad Amburgo, e ricostruito la storia dello zio: era morto nell’ospedale militare di Bremervörde”.

“Di recente – continua il nipote – la burocrazia si è snellita e, lavorando in sinergia con il Ministero della Difesa, lo storico Matthias Durchfeld dell’Istoreco, il Comune ed il Consolato italiano di Hannover, abbiamo potuto rimpatriare la salma”. Domenico era sepolto nel Cimitero Militare Italiano d’Onore di Amburgo: “Si trovava insieme ad altri 5.800 deportati italiani, in un vastissimo prato punteggiato da semplici lapidi tutte uguali. Fortunatamente non fu gettato in una fossa comune, come accadde a tanti verso la fine della guerra”.

La prigionia di Montanari, aggiunge il nipote, come quella degli altri Imi (internati militari italiani), fu durissima, paragonabile a quella riservata dai nazisti alle “razze inferiori”: non essendo considerati prigionieri di guerra, a loro non veniva applicata la Convenzione di Ginevra. Abati, che ha condotto la ricerca insieme agli otto cugini, auspica che “il lavoro di ricostruzione storica e di scrittura svolto dai ragazzi della Balletti sia un segnale, un seme per il futuro in questi anni di guerra. La Seconda guerra mondiale è terminata appena ottant’anni fa, e il mondo è ancora pieno di conflitti. Nelle persone c’è quasi assuefazione, se si escludono le proteste per Gaza”. La consegna dei resti di Montanari è avvenuta, insieme all’urna del bolognese Delmo Palavanchi, presso la caserma ’Minghetti’ di Bologna, sede del Comando Militare Esercito (CME) ’Emilia-Romagna’.

Le cassette erano avvolte nel Tricolore. Il cappellano militare don Sergio ha officiato una cerimonia religiosa alla presenza del comandante territoriale, colonnello Francesco Randacio, di una rappresentanza del CME ’Emilia-Romagna’, delle associazioni combattentistiche e d’Arma, delle autorità civili e dei familiari.

Dopo la funzione e gli onori militari, le urne sono state consegnate ai familiari. Finalmente Domenico, che aveva detto “no” a un’Italia nazifascista, è ritornato a casa. Con lui il messaggio di libertà e democrazia che ha testimoniato con la vita.