Domiciliari negati a Signorini. I legali Mario ed Enrico Scopesi: "Abbiamo presentato ricorso"

Maxi inchiesta per corruzione in Liguria, negati i domiciliari a Paolo Emilio Signorini: l’ex presidente dell’autorità portuale e amministratore delegato (sospeso) di Iren deve restare nel carcere di Genova. E ora i suoi avvocati Mario ed Enrico Scopesi annunciano l’appello contro il no agli arresti domiciliari. Signorini al momento è l’unico indagato finito in carcere nell’ambito dell’inchiesta che ha portato agli arresti del governatore ligure Giovanni Toti, il capo di Gabinetto Matteo Cozzani e l’imprenditore Aldo Spinelli, tutti ai domiciliari. Nel pomeriggio di ieri è iniziato intanto l’esame, come persona informata dei fatti, di Lucia Cristina Tringali, dirigente e responsabile dell’anticorruzione interna di Autorità Portuale. Nel 2022 aveva sollevato dubbi sulla vicenda del tombamento di calata Concenter. Gli avvocati di Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’autorita’ di Sistema portuale di Genova e Savona e ex ad di Iren, hanno presentato quindi appello al Riesame contro la decisione del gip di non attenuare la misura di custodia cautelare in carcere per il loro assistito. Signorini, arrestato il 7 maggio scorso nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che ha sconvolto la Regione Liguria, è da quel giorno rinchiuso nel carcere di Marassi, a differenza del presidente della Regione Toti e dell’imprenditore Spinelli. L’atto dell’appello è stato depositato questa mattina dagli avvocati Enrico e Mario Scopesi. Nel documento si evidenzia come anche un provvedimento meno restrittivo rispetto al carcere, per esempio i domiciliari, permetta di mantenere le esigenze cautelari. Il Riesame ha poi venti giorni per decidere, da quando la Procura depositerà gli atti.

c. g.