’Don Camillo’ è con Fiumicino

Si presenta la lista "Brescello Cambia!". Ieri sera alla sala Prampolini del centro culturale del paese la lista guidata dal candidato sindaco Carlo Fiumicino (foto a sinistra) ha reso noti i nomi dei candidati consiglieri in campo per il voto comunale di metà maggio. Tra loro figura anche Abdon Boni (foto a destra), noto per raffigurare ormai da anni il "don Camillo" del paese in eventi e manifestazioni.

Gli altri candidati consiglieri della lista civica, appoggiata dal Pd, sono Mirko Ceci, Giuseppe Cennamo, Rosanna Cipriati, Gianluca Ferrari, Valentina Grossi, Alessio Marani, Fabiana Neglia, Marco Pasquali, Alice Reggiani, Elena Spennato, Simone Trolli. Già pronta anche la squadra della giunta in caso di vittoria elettorale della lista. Nel corso della serata sono stati illustrati anche alcuni dei punti del programma elettorale.