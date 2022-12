Don Camillo e Peppone? Ora vanno d’accordo

di Francesca Chilloni

"Tra istituzioni diocesane e amministrazioni comunali la collaborazione spazia dall’ambito educativo a quello sportivo e della carità. Finora, salvo rarissime eccezioni dettate da motivazioni ideologiche e sempre meno presenti, c’è sempre un grande rispetto e sinergie".

Monsignor Alberto Nicelli, vicario generale, così commenta la recente Convenzione tra il Comune di Montecchio e la Fondazione beato Acutis per l’uso dell’impianto sportivo delle Suore Dorotee in attesa che venga realizzato il nuovo Palasport. Nell’accordo è prevista una clausola "anti parolacce": gli utenti ‘dovranno mantenere un contegno corretto e moralmente irreprensibile, utilizzando gli impianti in modo da evitare qualsiasi turbativa alle attività dell’Istituto scolastico e del convento’. La ‘rossa’ Val d’Enza più che di sindaci "Pepponi" e parroci alla don Camillo, è ricca di istituzioni cattoliche che si affiancano a quelle laiche nella gestione di servizi fondamentali. E le convenzioni "prevedono sempre - sottolinea il prelato -, anche un aspetto morale. Siamo una istituzione che si ispira a principi evangelici e di carità, e non possiamo permettere che nelle nostre strutture o immobili o luoghi all’aperto le attività si svolgano con quella ‘libertà’ che c’è legittimamente in altre parti. Prevediamo sempre una ‘carta dei valori’ in cui si chiede il rispetto del luogo fisico, ma anche un codice di comportamento".

L’asilo di Aiola è parrocchiale, così come è la Fondazione "San Giuseppe" che gestisce il Centro diurno per anziani, la Casa di riposo e la Casa residenza. E poi la Fondazione Acutis (nel cui Cda siede mons. Nicelli). A Montecchio vi sono anche due conventi: quello delle Dorotee e quello delle Serve di Maria, una delle tre comunità monastiche di clausura della Diocesi, a cui i montecchiesi sono molto affezionati. "Sono per noi presidi spirituali importanti di preghiera ed ascolto", sottolinea Nicelli. Una grande ricchezza è presente anche a Bibbiano dove è presente la Casa d’accoglienza "Don Borghi", la scuola San Domenico Savio a Barco, e l’importante Istituto Maria Ausiliatrice. Con questi ultimi due soggetti, il Comune ha una Convenzione per nido e scuola dell’infanzia, frequentati attualmente da 117 bambini, e ha appena liquidato la prima tranche dei circa 138mila euro di contributo annuo. Convenzioni sono presenti a San Polo dove coesistono in un unico contesto la scuola "Mamma Mara" ed il Centro di accoglienza "Beata Vergine di Pontenovo", per anziani e ragazzi disabili. A Campegine c’è la Casa famiglia Cocconi e l’asilo, mentre a Taneto di Gattatico la scuola San Giuseppe. Infine, Sant’Ilario l’esperienza cattolica legata alla parrocchia di Sant’Eulalia ed al Familiaris Consortio offre scuole che vanno dal nido al liceo San Gregorio.