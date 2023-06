Don Carlo festeggia i 50 anni da sacerdote

Sabato a San Martino Piccolo, a Correggio, si festeggiano i 50 anni di sacerdozio di don Carlo Fantini (foto), con una messa alle 19 seguita alle 20,30 da una cena su prenotazione (entro oggi tel. 339-5215679). Il menù (20 euro, 10 euro per under 14) prevede primo, secondo con contorno, dolce, frutta, acqua e caffè. Originario di Villa Bagno, don Carlo è stato ordinato nel 1973. Ora è parroco a Correggio. In passato è stato vice rettore al seminario, parroco a Viano, missionario in Madagascar e in Albania, occupandosi pure delle parrocchie di Collagna, Cerreto Alpi, Valbona e Vallisnera, Piolo, Casalino e Montecagno. Poi parroco a Novellara.