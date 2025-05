"Don Carlo Terenziani di nuovo dimenticato dal nostro Comune"

"Ennesimo anniversario della morte di don Carlo Terenziani, assassinato a San Ruffino nei giorni immediatamente successivi al 25 aprile 1945, senza la presenza dell’amministrazione comunale di Scandiano". A segnalarlo è il capogruppo della minoranza Giuseppe Pagliani. L’esponente di Forza Italia spiega che oltre 20 anni fa "abbiamo richiesto che venisse cambiata la lapide esistente al cimitero di San Ruffino che riporta la dicitura errata ‘tragicamente scomparso’, pur sapendo tutti ormai che don Carlo fu barbaramente assassinato. Chiedemmo poi l’intitolazione di una via in suo ricordo nel comune di Scandiano e in occasione dell’80° anniversario della sua scomparsa chiediamo di ricordare anche chi è stato ingiustamente sacrificato nei giorni della Liberazione". Pagliani lancia un appello ai consiglieri cattolici "affinché con noi si impegnino in futuro a ricordare la memoria di questo operoso sacerdote ucciso dai partigiani comunisti". m. b.