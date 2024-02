"Don Cavalletti, disastro economico. Cosa fa il sindaco Borghi?"

"Disastro del Don Cavalletti che passato ad Asc, deve ad Asp oltre 250.000 euro. Il sindaco di Carpineti tenta di spostare l’attenzione, mentre le altre forze politiche restano in silenzio". Così attacca il capogruppo di opposizione ‘Carpineti Civica’, Patrick Fogli, dopo quello che è emerso nella seduta del Consiglio comunale di Carpineti di giovedì scorso sull’argomento casa di riposo. "Dall’approvazione del passaggio del servizio in Asc Appennino Reggiano è passato quasi un anno e mezzo, tempo perso e soldi buttati. La gestione in Asc del Don Cavalletti ha generato un disavanzo non previsto, semplicemente perché Asc non ha seguito il piano economico disposto al passaggio del servizio. Ora scopriamo che Asc non ha pagato ad Asp l’affitto della struttura di Poiago e che è indietro con il rimborso degli stipendi (che Asp anticipa di tasca sua), totale del dovuto è di circa 260.000 euro".

Conseguentemente l’Asp Don Cavalletti per far fronte al problema ha accumulato un debito con la banca di oltre 500.000 euro. "Per quanto tempo la banca continuerà a finanziare Asp, se chi garantisce la sua unica entrata non paga, e cosa succederà quando la banca smetterà di farlo? Chi restituirà i 30.000 euro di interessi che Asp sta pagando per causa altrui, visto che Asc dopo aver creato il problema dice di volerne rimborsare solo 5.000? E, prima di tutto, che cosa ha fatto e sta facendo il sindaco Borghi per impedire questo disastro?".

s.b.