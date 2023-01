Don Cavalletti, iniziata la nuova era

Conclusa la gestione della ASP della Casa Residenza Anziani don Cavalletti, con il nuovo anno è subentrata l’ASC (azienda speciale consorziale) Appennino Reggiano, società costituita da enti pubblici di diritto privato. Com’è noto la discussione sul cambiamento dell’assetto societario dell’ASP Don Cavalletti, suddiviso in due nuclei A e B, è entrata nel vivo alcuni anni fa e finalmente i Comuni dell’Unione hanno deciso il cambiamento- "Il primo riscontro positivo è l’unione sotto un’unica direzione dei due nuclei A e B – spiega il primo cittadino di Carpineti, Tiziano Borghi, - che produrrà una buona economia di scala, partendo dall’eliminazione delle funzioni duplicate. L’ atmosfera degli ospiti e degli operatori è distesa e serena. Questo tempo sarà impiegato per il passaggio dei contratti da ASP don Cavalletti a ASC Appennino Reggiano e per rodare i turni fra il personale proveniente da due diverse realtà amministrative". L’attività di gestione della Casa Residenza Anziani don Cavalletti, che essendo distrettuale accoglie ospiti di tutta la montagna, è partecipata con patrimonio destinato, seppur in quote diverse, da 5 comuni dell’Unione e cioè Carpineti, Castelnovo Monti, Casina, Ventasso e Casina, sono rimasti fuori per loro scelta i comuni di Toano e Villa Minozzo. La nuova gestione è stata approvata con un "Atto di accordo" dal consiglio dell’Unione dei comuni dell’Appennino reggiano che ha così posto fine all’Asp (Azienda Servizi alla Persona) don Cavalletti di Carpineti.

s.b.