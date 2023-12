Don Cavalletti, l’opposizione attacca:: "Gravi errori di gestione e ritardi"

"Gravi errori di gestione del Don Cavalletti di Poiago, patti inaccettabili, nessun controllo e lo spettro sempre più forte della cooperativa". Così il capogruppo di opposizione ‘Carpineti Civica’ Patrick Fogli attacca il sindaco il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi sulla cattiva gestione dell’Asc Appennino, affrontata anche nell’ultimo Consiglio nella discussione di un’interrogazione presentata appunto dalla minoranza, in conseguenza ad alcuni dati a cui hanno avuto l’accesso. "Oggi – si legge nella nota del gruppo di opposizione – abbiamo la certezza che la gestione in Asc Appennino reggiano ha generato nuove perdite e sappiamo che sono state causate, come avevamo ipotizzato, dal non aver seguito il piano economico mantenendo interinale per mesi una parte del personale, sbagliando il contratto, ritardando il concorso per l’assunzione. Un errore a cui si aggiunge il fatto che non c’è stato nessun controllo da parte della politica, arrivata a cose fatte. Era stato costruito un meccanismo preciso che garantiva il risultato, ma chi doveva applicarlo non lo ha fatto e anche chi doveva controllare è rimasto a guardare". Pertanto il totale del disavanzo del 2023 supera i 100.000 euro, secondo l’opposizione, che vede in prospettiva un accordo politico per fare in modo che il disavanzo generato da Asc Appennino venga almeno in parte pagato da Asp. Ossia, in pratica, dal comunei. "Borghi nega l’esistenza di questo patto e ci ha detto che se fosse proposto non lo accetterebbe – prosegue –, ma che esista come ragionamento avanzato si apprende dai documenti, un’ipotesi inaccettabile da parte nostra, l’Asc Appennino reggiano è dal primo gennaio il gestore del Don Cavalletti. Se il suo lavoro ha generato un disavanzo, questo va ripianato da chi lo ha fatto, con la divisione fra i comuni, decisa oltre un anno fa. Ognuno si prenda le sue responsabilità. Se il sindaco accettasse una proposta simile, meglio farebbe a chiudere in anticipo il suo mandato. Avvertiamo sempre più forte il rischio che anche l’ultima Cra pubblica della montagna finisca al privato". Non è vero che il Don Cavalletti non si possa gestire con l’Asp , come sostengono i sindaci dell’Unione, la verità secondo Patrick Fogli capogruppo di minoranza, è che non vogliono sedersi a un tavolo per dividere in sette i 100.000 euro di debito, pagando ognuno la sua quota in base agli anziani del proprio comune ospitati al Don Cavalletti.

Settimo Baisi