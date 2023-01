"Don Cavalletti, tre gravi problemi"

La casa protetta Don Cavalletti, malgrado il cambio di gestione, continua a suscitare preoccupazioni e polemiche. Ieri il Pd in una nota sottolinea che restano problemi gravi e che esistono tre questioni da risolvere chiedendo risposte al sindaco Borghi. La prima, ovviamente, riguarda il disavanzo accumulato stimato ad oggi in circa 700.000 Euro, con un deficit di 200.000 euro nel solo 2022. Di questi 588.000 euro dovranno essere pagati dai carpinetani. C’è poi il tema della messa in sicurezza antisismica e il rifacimento degli impianti tecnologici della Casa protetta. Si parla di lavori importanti (da 1 a 3 milioni di Euro) considerando in piùre la necessità di spostare gli ospiti durante i lavori.

Infine c’è il problema relativo alle forti differenze contrattuali degli operatori della Casa protetta.