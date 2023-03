Don Ciotti sale in cattedra "La cultura sconfigge la mafia"

"Non smettete mai di lottare contro le mafie, andate fino alla radice". Chi meglio di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, poteva dirlo ai ragazzi? Ieri mattina erano più di 150 gli studenti di Unimore e dei licei Chierici e Ariosto-Spallanzani nell’ex-cappella del seminario per ascoltare il veterano. "La radice è culturale e sociale" ha detto don Ciotti. "C’è da cambiare la cultura, le mafie ingrassano nell’egoismo e nell’ignoranza. Vogliono sudditi compiacenti, ignari dei loro diritti". Da qui la centralità delle scuole: "Siamo agli ultimi posti in Europa per la dispersione scolastica, sotto la media per percentuale di Pil investita nell’istruzione. Bisogna educare alla legalità, che non è legalismo: oggi molti esibiscono la legge non per un sentimento interiore ma come una copertura, un lasciapassare. Prima del rispetto della legge dobbiamo insegnare la responsabilità, deve essere la base di ogni educazione. La scuola insegni prima di tutto a pensare e porsi domande, perché una società che non si interroga non è libera. Per i sindaci in sala: il messaggio passa solo se tutto il contesto è protagonista e partecipe, se ognuno di noi testimonia con scelte e comportamenti. La responsabilità di educare è di tutti, non può essere delegata solo a scuola e famiglia. Il mio sogno è la città educativa". In chiusura, tre parole per i ragazzi: "Continuità. Trasformate l’indignazione di certi momenti in motivazione perpetua, per un’azione costante. Condivisione, perché è il noi che vince, da soli non andiamo da nessuna parte. Corresponsabilità, collaborate con le istituzioni, siate sempre propositivi, mai violenti". Gli applausi sono stati scroscianti.

Il procuratore capo di Reggio Calogero Paci, che con Ciotti all’ingresso ha avuto un saluto caloroso, crede che serva una nuova formazione: "In Germania tutta la grande distribuzione è in mano alla ’ndrangheta, il Siderno group monopolizza il mercato dei fiori in Australia: in tutto il mondo la democrazia non è bastata, gli uomini che la dovevano proteggere sono venuti a patti con questa nuova forma di mafia". Il prefetto Iolanda Rolli, il cui mandato scade il 31 marzo, ieri ha ricordato il punto di partenza e quello di arrivo della sua gestione: "Due anni fa lessi un titolo dolorosissimo: ’Reggio capitale della fatturazione falsa’. Oggi, 24 mesi dopo, posso dire che Reggio è capitale delle interdittive antimafia, 106 solo nel 2022. Non credo che nessuna provincia o Stato sia esente dal fenomeno, ma Reggio ha voluto guardarsi dentro e oggi è un’eccellenza". Nel pubblico e tra i relatori molte autorità, tra cui il questore Giuseppe Ferrari, i senatori Vincenza Rando e Graziano Delrio, il sindaco Luca Vecchi, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il capo della segreteria politica della Regione Giammaria Manghi e i vertici delle forze dell’ordine locali.

Tommaso Vezzani