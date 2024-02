Don Dossetti parte per la Terra Santa: "La pace si fa con la pace, pregate"

Don Dossetti è in partenza per la Terra Santa, dove andrà a far visita ai tanti amici rimasti nello scenario di guerra. "A mio parere non c’è soluzione nel conflitto israelo-palestinese: la pace si fa con la pace, non con la guerra", ha detto il sacerdote nel corso di un incontro, organizzato dalla Sezione Ucid di Reggio (Unione cristiana imprenditori e dirigenti), nella parrocchia del Buon Pastore a Reggio, per aiutare a comprendere la situazione drammatica in cui versano i popoli di quella terra travagliata. Davanti a una platea di oltre 120 persone, introdotto dal presidente della Sezione Ucid Fabio Storchi e sollecitato dalle domande del giornalista Edoardo Tincani, don Giuseppe Dossetti – che conduce pellegrinaggi in Terra Santa dal 1978, dove ha stabilito solidi rapporti di amicizia e fratellanza – ha spiegato con semplicità e chiarezza la storia geopolitica di quei popoli la cui difficile convivenza ha generato nel corso del tempo continui conflitti. "La situazione gravissima sta muovendo le coscienze di tutto il mondo e anche tra una parte di popolazione israeliana che, riunita in associazioni, ha iniziato a protestare contro le dure politiche di rappresaglia attuate dal governo di Netanyahu", ha spiegato. Infine ha ricordato la colletta nazionale indetta dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per il 18 febbraio (prima domenica di Quaresima) che si terrà in tutte le chiese italiane quale segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni colpite dal conflitto in Terra Santa.