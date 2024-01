Don Enzo Boni Baldoni: una giornata per ricordare il ’Giusto fra le Nazioni’

La figura e l’opera del sacerdote reggiano don Enzo Boni Baldoni (24 ottobre 1906-12 maggio 1972) costituiranno il focus della 35ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, che la Diocesi celebrerà mercoledì prossimo 17 gennaio. Don Enzo è stato riconosciuto ’Giusto fra le Nazioni’: l’attestato di benemerenza è stato decretato nella sessione del 4 marzo 2001 dalla ’Commissione per la Designazione dei Giusti, istituita con lo YadYashem, Ente dello Stato di Israele preposto alla memoria degli eroi e dei martiri dell’Olocausto’. Numerose sono le testimonianze che documentano l’opera svolta da don Enzo quando era prevosto di Quara tra il 1938 e il 1945 a favore degli Ebrei. La sua generosa attività è stata documentata in un ampio profilo redatto da Giuseppe Giovanelli e nel volumetto edito nel 2003 dal Comune di Cavriago in ricordo della cerimonia di consegna ai familiari nella Sala consigliare della medaglia e dell’attestato di ’Giusto fra le Nazioni’. La giornata ’Oltre le passioni tristi. Credenti che contagiano speranza (Ez 37,1-14)’ sarà celebrata mercoledì (17 gennaio) alle 20.45 nel teatro di Sant’Agostino, in via Reverberi. Saranno lette testimonianze sull’opera di don Enzo a favore degli Ebrei negli anni del secondo conflitto mondiale e sarà proiettato, in collaborazione, il documentario ’Fai del bene e buttalo ai pesci’ di Alessandra Fontanesi e Andrea Mainardi, Istoreco.