Don Gianni non ce l’ha fatta. Si è spento ieri a 70 anni

Ogni speranza di ripresa nelle sue condizioni di salute si è spenta nella tarda mattinata di ieri, quando è stata dichiarata la morte cerebrale di don Giovanni ’Gianni’ Repetti, facendo avviare il periodo di osservazione.

Don Gianni, 70 anni, era rimasto vittima di una caduta in bici, provocata da un improvviso grave malore, avvenuta sei giorni fa a Zurco di Cadelbosco Sopra. Il sacerdote era stato portato all’ospedale Maggiore di Parma a bordo dell’elicottero del 118, sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza per far fronte a un’emorragia cerebrale, per poi essere ricoverato in rianimazione.

Ieri pomeriggio il decesso.

Originario della provincia di Genova, don Repetti era stato ordinato sacerdote a Borzano di Albinea nell’agosto del 1980. Attualmente ricopriva l’incarico di parroco a Cadelbosco e frazioni, oltre che amministratore parrocchiale a Cella, Cadè e Gaida, fino a occuparsi della Federazione italiana scuole materne come consulente ecclesiastico. In passato aveva operato a Ospizio, poi alla Magliana a Roma (1985-1987), a Scandiano, parroco a Chiozza, San Ruffino, Fellegara, poi all’Unità pastorale di Pieve, Baccanello e San Martino di Guastalla, fino al 2017.

Lascia la sorella Teresa, nipoti e altri parenti. Oggi pomeriggio la salma viene trasferita alla casa funeraria Reverberi in via Terezin a Reggio, mentre domani nella chiesa di Cadelbosco Sopra. I funerali verranno celebrati venerdì alle 9,30 a Cadelbosco, alla presenza dell’arcivescovo Giacomo Morandi.

Il sindaco Marino Zani ha espresso cordoglio a nome di tutta la comunità cadelboschese.

