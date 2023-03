Don Giuseppe Dossetti abbraccia i bimbi della comunità di Zhytomir

Don Giuseppe Dossetti e don Alessandro Ravazzini hanno raggiunto l’Ucraina proprio nelle scorse ore. Eccoli a Zhytomir, dove don Giuseppe ha fondato una scuola, in una foto di gruppo scattata ieri assieme a tanti bambini.

Nel novembre dell’anno scorso don Dossetti aveva lanciato un accorato appello a tutta la città perché si attivasse in una raccolta di denaro in favore dei bambini di Zhytomir. La risposta era stata superiore alle aspettative. La richiesta era stata di tremila euro ma in meno di un mese erano arrivati, nelle casse della Fondazione Solidarietà Reggiana, ben 15mila euro. Da lì l’idea di investire altri soldi per trasformare il sotterraneo della chiesa in rifugio antiaereo.