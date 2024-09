Don Giuseppe Dossetti torna a casa dopo la malattia e il ricovero

Torna a casa, don Giuseppe Dossetti. Il sacerdote reggiano a fine agosto era stato ricoverato per un periodo di cure e riposo e martedì è stato dimesso. Nel periodo di degenza, il presule ha tenuto aggiornati i suoi parrocchiani sulle sue condizioni; in particolare, con un video, aveva rincuorato i fedeli, mostrando la consueta arguzia in un’occasione davvero speciale. Dal letto di ospedale di Correggio, dove era ricoverato, il presbitero di San Pellegrino e Buon Pastore aveva registrato un video di circa due minuti e mezzo giovedì 5 settembre, alla vigilia del suo compleanno, in barba alla scaramanzia, senza lesinare ringraziamenti ai suoi amici e parrocchiani ai quali è legato da un profondo affetto. "Sono un po’ stanco ma contento, mi muovo abbastanza bene e naturalmente sono molto riconoscente. Siccome il tempo non passa alla sera e di notte, penso a voi e penso ai tanti motivi di ringraziamento; compio 82 anni, non me li sento e spero che il Signore mi lasci con voi ancora quanto basta, diciamo così. La riconoscenza è grande per i miei genitori e per voi con cui abbiamo costruito una comunità molto bella e di cui sono molto contento. Stasera c’era il vangelo della pesca miracolosa, i pescatori hanno le reti vuote e Gesù gliele riempie, beh le mie reti sono piene, sono contento, ringrazio Dio e chiedo che mi consenta di seguirlo come i quattro pescatori", diceva.

c. c.