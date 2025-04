Don Luca Grassi:: "La mia preghiera con Bergoglio"

Chi ha avuto il privilegio di incontrare Papa Francesco da vicino è stato il sacerdote don Luca Grassi della parrocchia dei Santi Agostino, Stefano e Teresa in centro città. Il presbitero originario di Rivalta ha incontrato il Pontefice nella sua residenza di Santa Marta a Roma, esattamente due anni prima della morte di Bergoglio, ovvero il 21 aprile 2023. E tale incontro fu caratterizzato dalla presenza anche di Israel Knohl, biblista e storico israeliano, professore di Studi biblici alla Hebrew University of Jerusalem e "Senior Fellow" allo Shalom Hartman Institute in Gerusalemme, autore di libri che trattano in modo interdisciplinare le origini del popolo ebraico e della Bibbia. "Grazie all’intervento di mons. Tiziano Ghirelli - dice don Luca Grassi - io e don Paolo Tasini, sacerdote della piccola comunità dell’Annunziata, abbiamo fatto da tramite per l’incontro di Papa Francesco con il nostro amico Israel Knohl, insigne professore di Sacra Scrittura dell’Università ebraica di Gerusalemme ed esperto di Talmud, ricevuto a cena in Santa Marta e ospitato a dormire, permettendogli poi di visitare la cappella Paolina, dove i cardinali si riuniranno in preghiera prima di entrare in Cappella Sistina per il Conclave fra qualche giorno. Nel dibattito sorto nell’ultimo secolo all’interno dell’esegesi cristiana sulla storicità degli annunci della Passione fatti da Gesù prima di morire, Israel Knohl ha mostrato la veridicità di questi annunci"."L’incontro – continua – è stato molto cordiale, il Papa si è interessato in merito alle ricerche del professore, in un clima amichevole e ha chiesto al professor Knohl, ebreo, di pregare per lui, richiesta che ha molto colpito il professore, il quale, ritornato a Gerusalemme ha coinvolto altri docenti dell’università in questa preghiera di intercessione. Il professore Knohl è rimasto profondamente colpito dalla fede, dall’umiltà e dall’umanità del Papa. Personalmente, ricordo la sobrietà della cena del Papa, il clima familiare che si respirava nella mensa di Santa Marta e poi gli occhi, molto espressivi, accoglienti e pieni di fede del Santo Padre".

Cesare Corbelli