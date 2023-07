Don Lumetti colto da infarto: è gravissimo

Tutta la Diocesi di Reggio prega per Don Umberto Lumetti, colto da infarto e ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Baggiovara. "Un arresto cardiaco", dicono i suoi collaboratori, spiegando come attualmente il sacerdote della parrocchia Madonna di Sotto di Sassuolo sia in coma. Reggiano di San Cassiano di Baiso, dove è nato nel 1935, è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1963 – ed in settimana aveva festeggiato i 50 anni di sacerdozio – ricoprendo incarichi in Umbria e in Toscana, prima di tornare nel modenese. Vicedirettore alla Casa di Accoglienza dei Servi della Chiesa a Baggiovara dal 1978 al 1982, Cappellano all’ospedale di Sassuolo fino a 5 anni fa, da fine anni ’70 era in servizio a Sassuolo come collaboratore pastorale dell’Unità Pastorale di cui madonna di Sotto fa parte accanto al fratello Don Achille, scomparso nel 2015.