Il bivio di Yoox
CronacaDon Moroni, il prete ecologista. Un summit per San Francesco
2 ott 2025
SETTIMO BAISI
Cronaca
Don Moroni, il prete ecologista. Un summit per San Francesco

Sabato al Centro Laudato Si’ una giornata di studi su natura e divino dedicata alla figura del presbitero defunto nel ’14.

Monsignor Antonio Moroni

Al Centro Laudato Si’ sabato – nel giorno di San Francesco – alle 9,30 si conclude l’edizione 2025 de ‘L’Uomo che cammina’, il "Non Festival" che anche in questa ottava edizione si è confermato un’occasione estremamente originale per riflettere sul rapporto tra uomo, natura e dimensione del sacro. Rapporto che la Pietra di Bismantova e il Centro Laudato Si’ interpretano in modo molto concreto. L’evento sarà dedicato al tema "L’eredità di Don Moroni, tra natura e scienza". Monsignor Antonio Moroni (Felino, 14 giugno 1925 – Parma, 18 agosto 2014) è stato un presbitero ed ecologo italiano. Diede un forte impulso allo sviluppo dell’ecologia come disciplina accademica e alla diffusione della cultura ambientale a livello nazionale e internazionale. Interverranno all’iniziativa, organizzata dal Parco nazionale Appennino tosco-emiliano: Fausto Giovanelli, presidente del Parco; Erica Spadaccini, assessora alla cultura di Castelnovo Monti; Adriano Bruni, tenente colonnello del reparto di carabinieri forestali del Parco nazionale; Giovanni Tedeschi, presidente del Centro di Etica Ambientale di Parma; l’architetto Giuliano Cervi; Antonella Colombi, Aldo Cozzi e il prof Enver Bardulla, che hanno studiato la figura di don Moroni.

Il consigliere del Parco nazionale Robertino Ugolotti: "Come Parco abbiamo deciso anche quest’anno di inserire nel programma de ’L’uomo che cammina’, il tema della conoscenza con l’eredità di Don Moroni e del suo pensiero. Un tema che il Parco ha nel suo dna con il Centro Laudato Si’ e la frequentazione del Santuario della Pietra di Bismantova".

Settimo Baisi

