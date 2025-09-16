Don Nicelli è il nuovo parroco: "Create ponti"

Don Nicelli è il nuovo parroco dell’U.P. (unità pastorale 33) di Poviglio. Il suo nuovo ministero di parroco è iniziato durante la messa solenne, domenica 14 settembre, per l’inaugurazione della chiesa restaurata di S. Sisto. Dopo i discorsi inaugurali delle autorità, fra cui, il sindaco Filippo Ferrarli, il consigliere regionale Andrea Costa, è iniziata la celebrazione, in una chiesa gremita di gente, aperta dal rito di ingresso del nuovo parroco per disposizione dell’arcivescovo, monsignor Giacomo Morandi, per cui don Nicelli, ordinato nel 1984, da 2 anni amministratore dell’U. 33, è stato formalmente nominato parroco per i prossimi 9 anni, dell ‘U.P. 33 stessa, che, comprende le parrocchie di: S. Sisto, Fodico, Casalpò, Enzola e della parrocchia del capoluogo, Poviglio.

Mons. Morandi, in chiusura di omelia rivolgendosi a lui ha detto: "Carissimo don Alberto, proprio nel giorno della esaltazione del crocifisso e, in questi 40 di ministero, possiamo proprio dire che hai sempre dato una grande disponibilità là dove il signore ti ha chiamato ad esercitare il tuo ministero, il tuo servizio anche in posti delicati e di responsabilità; è bello che in questo avvenga nel giorno del tuo ingresso e in cui si apre la chiesa di San Sisto. È molto importante che si apra questa chiesa, ma ancora più che ci siano delle persone, perché venite impiegati come pietre vive per la costruzione della comunità cristiana altrimenti diventerebbe l’inaugurazione di un museo e invece noi vogliamo che questo sia il luogo nel quale possiamo adorare il crocifisso stare con il signore e imparare da lui a donare sino in fondo la nostra vita".

In questi due anni, don Nicelli ha saputo essere il prete di tutti, animando la comunità con iniziative comunitarie e solidali rivolte ai giovani e agli anziani, con particolare attenzione all’ oratorio, al Grest e accogliendo nella sua casa momenti conviviali per tutti. Già vicario generale del vescovo Massimo Camisasca e, per un breve periodo, anche dell’attuale arcivescovo, ha sempre scelto la presenza tra la gente, invitando i fedeli nelle sue omelie a non avere paura di. ’Creare ponti’. Don Nicelli mantiene anche gli incarchi di: vicepresidente dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero, Membro della Commissione per i candidati al Presbiterato, Ministro del Sacramento della Cresima, Canonico del Capitolo della Cattedrale e Consigliere della Fondazione ’Beato Carlo Acutis.

Mariagiuseppina Bo