Don Pasquino Borghi e la sua botanica. La raccolta di appunti scritti a Farneta

Nei giorni delle celebrazioni del 120° anniversario della nascita di Don Pasquino Borghi (foto) crediamo sia doveroso ricordare questo grande personaggio in tutti gli aspetti della sua vita e in particolare una meno conosciuta: la sua attività come botanico. Per oltre un anno e mezzo (dal 27 maggio 1938 al 24 novembre 1939) ha vestito l’abito dei frati certosini alla Certosa di Farneta e in questo periodo, in obbedienza ai suoi Superiori, si è occupato di floricoltura e giardinaggio.

Viveva infatti in una cella separata dalle altre (un vero e proprio appartamento con giardino), disposta intorno alla galleria del chiostro. Don Pasquino, che aveva assunto il nome di Fr. Pasquale B., coltivava personalmente il suo giardino sia con piante da frutta e ortaggi che con fiori. Tra i documenti ritrovati alla Certosa sono riportati gli appunti delle sue esperienze di floricoltura nella sua cella contrassegnata con la lettera S. Il manoscritto, in bella e ordinata scrittura è dedicato “A Maria, il più bel fiore della creazione”; la prima considerazione ci fa capire il suo spirito e la sua personalità. "Per ben coltivare fiori bisogna amarli – scrive Frate Pasquale – e bisogna seguire alla lettera, il più possibile, le istruzioni che i libbri di Fioricoltura ci offrono". Da una seconda riflessione emerge anche la sua umiltà: "Le poche esperienze da me fatte, e che per ubbidienza metto in iscritto, hanno ben poco valore, perché sono esperienze d’un solo anno di lavoro".

Il manoscritto comprende "La lista dei fiori e piante decorative che trovansi nella cella S.": un elenco in ordine alfabetico di 98 specie, con il nome latino, quello italiano e francese. In altre pagine sono riportate le caratteristiche botaniche delle piante, le sue esperienze personali di coltivazioni e la trascrizione di alcune schede. In verità, analizzando questi scritti emerge una buona competenza botanica e una determinazione nel voler sperimentare e imparare sempre più sulle studio delle piante.

Ugo Pellini