Don Pasquino Borghi: "L’eccidio di 80 anni fa e la Resistenza dei religiosi"

Sono trascorsi 80 anni da uno dei crimini più odiosi compiuti dai fascisti repubblichini nel corso della guerra civile italiana del 1943-1945: l’eccidio di don Pasquino Borghi, passato alla Storia anche per la sua attività resistenziale col nome di battaglia ’Albertario’, che gli valse la medaglia d’oro al valore militare, e di altri otto patrioti: Ferruccio Battini, Romeo Benassi, Umberto Dodi, Dario Gaiti, Destino Giovannetti, Enrico Menozzi, Contardo Trentini ed Enrico Zambonini.

Tutti e nove fucilati al poligono di tiro di Reggio la mattina del 30 gennaio 1944. Il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, presente alla cerimonia di commemorazione ieri ha detto, fra l’altro: "Nutriamo memoria spontanea, oltre che doverosa, del sacrificio di nove reggiani, che è a tutti gli effetti elemento fondativo dell’identità democratica del nostro Paese e della nostra comunità. Il sacrificio di uno di loro, don Pasquino Borghi, va ricordato in particolare non solo per la sua eccezionale vicenda personale, ma quale elemento rappresentativo di una peculiarità diffusa nella nostra terra: il tributo alla Resistenza di diversi sacerdoti, parroci in particolare, e di tanti cattolici. Nella lotta di Liberazione, spesso le canoniche e le comunità parrocchiali sono state luogo di accoglienza e sedi di una scelta quella della Resistenza, che non fu esclusivamente lotta armata, ma anche aiuto, accoglienza e sostegno di comunità".

"La scelta dei cattolici – ha aggiunto il sindaco – fu quella di stare dalla parte giusta e fu una esperienza collettiva. Per questo commemorare don Pasquino Borghi significa ricordare lui stesso e il tributo dei cattolici".

All’intervento del sindaco è seguito quello dello storico Massimo Storchi, in rappresentanza delle associazioni partigiane, che ha ricostruito la vicenda della cattura dei nove antifascisti, la loro detenzione e la fucilazione. A seguire, in Ghiara, don Giuseppe Dossetti ha presieduto la messa di suffragio. Nel corso dell’evento diversi studenti dell’Istituto Comprensivo di Carpineti hanno presentato elaborati grafici dedicati a don Pasquino e alle altre vittime. La commemorazione dell’eccidio si è conclusa con la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide collocata sul muro dell’Ostello della Ghiara.

