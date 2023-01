"Don Pasquino, luminoso esempio per la Chiesa e la società"

Il 30 gennaio ’44, al poligono di tiro di Reggio, don Pasquino Borghi (foto) venne fucilato insieme ad altri 8 antifascisti. Nell’anniversario l’arcivescovo Giacomo Morandi ha evidenziato come anche oggi servano – di fronte a guerra e sofferenza – donne e uomini buoni, testimoni che sappiano promuovere e incarnare una cultura del rispetto, della pace, della concordia. Monsignor Morandi ha aggiunto che occorre proporre don Borghi come luminoso esempio per la Chiesa e la società civile. "Questo è l’impegno che la Chiesa reggiano-guastallese deve assumersi". Giuseppe Pagani, presidente dell’Associazione nazionale partigiani cristiani, ricorda l’impegno di don Pasquino, che nella sua canonica dava rifugio a tutti. "Proprio sulla via delle canoniche la disobbedienza civile al potere malvagio dei tedeschi e dei fascisti spesso incontrò la volontà di quanti volevano combattere gli oppressori. Questo elemento che non va sottovalutato, insieme ai nomi di don Angelo Cocconcelli, don Boni Baldoni, don Orlandini, don Fontana...Don Pasquino, “Ribelle per amore” rimane fedele fino alla morte a "quello che comanda il suo Signore", è un martire, è un patrimonio non solo per la chiesa ma per tutta la comunita reggiana".