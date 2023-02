Don Pino Puglisi, un martire dell’antimafia "Diciamo no alle cosche e alla massoneria deviata"

Casalgrande questa sera ospita l’iniziativa ‘Viaggio dentro la storia di don Pino Puglisi, tra passato e presente’, appuntamento ricco di spunti di memoria di un grande personaggio italiano che osò sfidare la mafia. All’interno di ‘Noi contro le mafie’, coordinato da Rosa Frammartino, si terrà alle 21 in sala espositiva Gino Strada a Casalgrande l’incontro con Rosaria Cascio, presidente associazione ‘Padre Puglisi… Sì ma verso dove?’, docente e saggista che racconterà l’esperienza di don Puglisi per i giovani. Don Giuseppe Puglisi (foto), assassinato a causa del suo costante impegno evangelico e sociale nel 1993 a Palermo nel giorno del suo 56° compleanno, fu prima vittima di mafia riconosciuta come martire della Chiesa. Stasera sono previsti anche i saluti del sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, del presidente del consiglio comunale e membro del direttivo nazionale di Avviso Pubblico Marco Cassinadri e dell’assessore comunale Alessia Roncarati. "Vogliamo, con quest’incontro – afferma il Presidente del Consiglio comunale e membro del direttivo nazionale di Avviso Pubblico Marco Cassinadri - continuare a tenere alta l’attenzione di tutti sulla problematica delle mafie e delle massonerie deviate. E’ stata, quella di don Pino, una vera storia di nuova ‘resistenza’ per una Italia più giusta, solidale ed equa".

m. b.