Don Ravagnani, il prete influencer. Oggi la presentazione del suo libro

Appuntamento da non perdere oggi pomeriggio a Leguigno di Casina. Alle 16.30 presso il Circolo Casa della Gioventù in via Faggeto 17, sarà ospite il famoso prete milanese influencer don Alberto Ravagnani che tra tutte le piattaforme ha conquistato mezzo milione di follower.

Trent’anni, originario di Brugherio, in Brianza, è sacerdote da sei anni e durante il lockdown ha continuato a parlare ai suoi ragazzi portando avanti la propria missione di giovane sacerdote attraverso internet, ma a poco a poco la sua platea è cresciuta ed è diventato popolarissimo per i suoi modi comunicativi, appunto, molto vicini ai ragazzi di oggi.

Il giovane sacerdote lombardo sarà ospite della Compagnia della Natura, associazione appenninica nata quattro anni fa a Marola, per presentare il suo ultimo romanzo dal titolo ’Dopo la festa’ edito da Rizzoli. Un testo ricco di spunti sia per un pubblico di adolescenti e ragazzi che per genitori, educatori ed insegnanti. Si parlerà di sogni e passioni, dell’importanza delle relazioni e di amicizia con la ’A’ maiuscola. Il libro, infatti, racconta la storia di un ragazzo, che ricalca quella di molti altri: un giovane trasferitosi a Milano da una piccola provincia con il sogno di fare musica e che nella metropoli si iscrive anche all’università. La città è piena di stimoli nuovi, di tentazioni, di flash che non hanno tempo di sedimentare perché ne arrivano sempre di nuovi. Il ragazzo riuscirà a non perdere il filo di sé stesso e dei suoi sogni, a capire che "nessuno si salva da solo"?

Al termine dell’incontro, seguirà la firma copie del libro ed un momento di convivialità e aperitivo, in collaborazione con i ragazzi del Circolo.

Cesare Corbelli