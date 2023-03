Don Roberto Pinetti trovato in casa senza vita

Lutto improvviso per la Chiesa reggiano-guastallese per la scomparsa di don Roberto Pinetti, deceduto nella sua abitazione a Cadelbosco Sopra. Verso le 6,30 di ieri, è stato il fratello Luca – commerciante del centro e consigliere comunale di maggioranza – a rinvenire il corpo senza vita del sacerdote, che aveva 67 anni. Immediato l’allarme ai soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Don Roberto svolgeva servizio festivo a Reggio, nell’unità pastorale "Santa Teresa di Calcutta" e in particolare a Roncocesi. Don Roberto Pinetti era medico e non aveva patologie note. Il 5 marzo aveva accusato un lieve malore durante la messa. E anche la domenica successiva era apparso affaticato. Inoltre, forse preoccupato dal suo stato di salute, nei giorni scorsi aveva consegnato abiti sacerdotali, calice, teca eucaristica e le casule a una famiglia di Roncocesi, chiedendo di custodirli fino a quando non sarebbe "partito".

Don Roberto aveva operato a Meletole, Rivalta, Massenzatico, Gavassa, all’Unità pastorale di Pieve Modolena, Roncocesi, Cavazzoli. Era stato docente di teologia morale, assistente spirituale del gruppo diocesano universitari cattolici e consulente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Stamattina il feretro viene portato nella chiesa di Roncocesi per restarvi fino al funerale, lunedì alle 10, nella chiesa di Pieve Modolena. Poi la tumulazione nel cimitero di Cadelbosco Sopra. Lascia il fratello e la madre Lalla. Anche l’amministrazione comunale di Cadelbosco ha espresso cordoglio ai familiari del sacerdote.

Antonio Lecci