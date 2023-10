Don Torreggiani il prossimo Beato. Il vescovo invia i faldoni in Vaticano

Don Dino Torreggiani verso la beatificazione. L’arcivescovo Giacomo Morandi ha posto il sigillo ai dodici scatoloni che contengono i faldoni dell’inchiesta diocesana sul parroco reggiano – fondatore dell’istituto dei Servi della Chiesa – morto quarant’anni fa a Palencia, in Spagna, all’età di 78 anni. I documenti saranno spediti in Vaticano alla Congregazione per le cause dei santi. "L’avventuriero della carità", così veniva chiamato da monsignor Gilberto baroni che celebrò i suoi funerali in Duomo. Come ricordato anche lo scorso 27 settembre nella sua omelia in Cattedrale dall vescovo Morandi "Don Dino ha suscitato in tanti il desiderio di Dio". Visse in sobria povertà, si occupava in particolare di carcerati, zingari, circensi, in Italia e in Spagna. Ed è ricordato anche come apprezzato insegnante di religione al Secchi nonché presidente del Pio istituto Artigianelli.

Monsignor Morandi aveva sin dall’inizio manifestato la volontà di chiudere il processo diocesano di Don Dino per l’occasione del quarantennale della morte. Missione compiuta. Poi, come già anticipato dal Carlino, toccherà ai processi dei martiri Don Pasquini Borghi – assassinato dai fascisti – e don Giuseppe Iemmi, ammazzato dai partigiani comunisti; un modo anche per tentare una storica via della Riconciliazione.