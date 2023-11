Dona i suoi averi all’Asp che gestisce la casa protetta

I suoi nonni, dalla val d’Enza, trovarono casa e lavoro a Luzzara, all’azienda agricola Lorenzini. Era l’inizio del secolo scorso. Gli stessi Lorenzini, una famiglia benestante del paese, donarono generosamente una sostanziosa somma alla comunità locale per realizzare un istituto, una scuola destinata in particolare ai bambini poveri e con difficoltà. Nacque lo storico istituto Lorenzini, che rimase attivo per decenni, in via Filippini, accogliendo centinaia e centinaia di bambini luzzaresi. Struttura chiusa da tempo e che ora ha lasciato posto alla casa di riposo gestita dall’Asp Progetto Persona.

Uno dei nipoti di quei nonni arrivati a Luzzara a inizio Novecento, nel frattempo, ha continuato a vivere nel paese della Bassa. E negli anni scorsi ha avuto familiari, tra i quali la moglie, assistititi proprio alla casa di riposo luzzarese.

Per questo, ormai solo, come segno di ringraziamento, il pensionato ha deciso di donare i suoi averi all’Asp che gestisce la casa protetta. In pratica, si tratta del suo appartamento, che alla sua morte sarà donato alla comunità.

Un gesto generoso, che è stato accolto con grande favore dai responsabili dell’Asp Progetto Persona, ma anche dal sindaco Elisabetta Sottili, la quale ha incontrato di recente il protagonista di questa storia, per poterlo ringraziare personalmente.