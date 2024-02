Donadio tra Giappone, Cina e Corea con il suo ’Asian Girls’

Un viaggio surreale e divertente tra Giappone, Cina e Corea, alla ricerca di se stessi. È ’Asian Girls’ dello scrittore reggiano Davide Donadio, di Reggiolo. Cultore di letteratura cinese e giapponese, l’autore è attirato dal tipo di bellezza orientale, alla quale assegna significati allegorici e spirituali. Decide così di lasciarsi tutto alle spalle e di partire per l’Asia Orientale. Ne nasce un’avventura che porta a un romanzo ambientato tra Cina, Corea e Giappone, lungo il quale Bimko (protagonista del racconto) è vittima di avventure esilaranti e inverosimili nel tentativo di radunare ragazze disposte a vivere con lui in un convivio di amore collettivo e crearsi così un harem. Una vivace fauna umana affolla il romanzo: la spregiudicata Li Qing, l’ex cantante di K-pop Suiji dimenticata dallo show business, il multimiliardario cinese detto "Lo Sgargiante", la timida Midori e un gruppo di ex sessantottini stagionati nella Tokyo underground. Non mancano incursioni nella dimensione fantastica. Nel corso delle vicende si coglie in controluce l’ammirazione per le culture di quella parte del mondo. Ma tra erotismo e riflessioni filosofiche, si cela nelle vicende di Bimko la ricerca di un senso della propria esistenza e del significato della parola felicità, tra i mutamenti interiori che avvengono nelle diverse fasi della vita dei personaggi della storia.

Antonio Lecci