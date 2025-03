Donal Barbieri morto a soli 37 anni in moto: “L’ho visto volare dal veicolo”

Reggio Emilia, 31 marzo 2025 – Sbalzato dalla moto in curva contro il guardrail, un motociclista reggiano muore nonostante l’immediato soccorso di un medico che, casualmente, stava transitando da quel tratto di strada. L’incidente mortale è avvenuto ieri verso le 14,30 lungo la statale 63 nel tratto Ardaceda-Ca’ del Merlo in comune di Carpineti, un vecchio tratto stradale noto per incidenti. La vittima è il motociclista 37enne Donal Barbieri nato a Reggio Emilia il 15 marzo 1988 e residente a Quattro Castella. Il centauro mentre procedeva in sella alla sua moto, un’Honda Twin Africa, in direzione Castelnovo Monti, per cause ancora al vaglio dei militari intervenuti sul posto, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail al lato della carreggiata opposta.

L’impatto è stato talmente violento e fatale per il 37enne che non si è più ripreso, nonostante i tentativi di rianimazione praticati all’atto dell’accaduto da personale medico che casualmente si è trovato sul posto, ancor prima dell’arrivo degli operatori del 118. Per il centauro Barbieri purtroppo non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo l’impatto sul guardrail. A nulla è servito il tentativo di rianimazione eseguita a lungo da alcuni medici e un’infermiera capitati lì per caso al momento dell’incidente, esercizio proseguito senza risultato dagli operatori sanitari del 118. Durante l’operazione di soccorso è stato interrotto il transito sulla statale 63 località Ca’ del Merlo: sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Casina, automedica di Castelnovo Monti , Vigili del fuoco, l’eliParma, atterrato sulla strada statale, e i carabinieri della stazione di Vezzano sul Crostolo per i rilievi.

Abbiamo raccolto la testimonianza del primo soccorritore, il dottor Fabio Croci, medico del pronto soccorso a Castelnovo Monti. “Avevo finito il turno in ospedale, stavo andando a Marola quando nella curva di prima di Ca’ del Merlo – racconta il dottor Croci – ho visto volare il motociclista contro il guardrail e la moto da un’altra parte. Mi hanno sfiorato e per puro caso non sono stato coinvolto. Ho preso veramente paura. Subito ho fermato la macchina e mi sono precipitato dal motociclista per cercare di rianimarlo con il massaggio cardiaco e ho chiamato il 118. Sono arrivati altri medici e un’infermiera a darmi il cambio, però non c’è stato nulla da fare. L’abbiamo passato al 118”. Nel pomeriggio il magistrato di turno ha autorizzato la rimozione della salma del motociclista Barbieri, trasferita, a cura delle pompe funebri Manfredi, all’obitorio di Castelnovo Monti.