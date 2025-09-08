Donald Zaccardo muore in moto davanti agli amici a 54 anni

Correggio (Reggio Emilia), 8 settembre 2025 – Stava percorrendo le strade di Trespiano, una frazione del comune di Firenze, quando si è accasciato improvvisamente in sella alla sua Bmw. Donald Zaccardo, 54 anni, originario di Correggio, ha perso la vita nella mattinata di domenica sotto gli occhi dei due amici che viaggiavano con lui.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colto da un malore fulminante. I compagni di viaggio hanno subito dato l’allarme, fermandosi per soccorrerlo.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e la polizia municipale. Le condizioni di Zaccardo sono apparse subito gravissime: è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Careggi, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La procura ora valuterà se disporre l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Zaccardo lavorava come operaio alla Nexion – azienda che progetta, sviluppa, produce e commercializza attrezzature, software e servizi per il settore automotive – ed era iscritto alla Fiom-Cgil. Lascia la madre, mentre il padre era scomparso diversi anni fa.

Per i funerali, di cui si occuperanno le onoranze funebri Cabassi, si attende il nullaosta dell’autorità giudiziaria.