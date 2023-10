Donano i regali di nozze alla Croce Rossa

Le offerte raccolte da amici e parenti al matrimonio e poi al battesimo della figlia sono state donate alla Croce rossa del paese, per contribuire all’acquisto di materiale sanitario e attrezzature da usare sulle ambulanze dell’Emergenza-urgenza. Un gesto generoso di Barbara Casorati ed Emanuele Acerbi. La coppia ha deciso di destinare a scopo benefico il denaro raccolto in occasione dei due momenti lieti come le nozze e il battesimo dalla figlia Erin. La somma di 1.500 euro, attraverso un simbolico mega assegno, è stato consegnato al presidente Christopher Bonifazi, al coordinatore Nicola Daolio e a due giovani volontari della Croce rossa.

L’associazione è molto attiva sul territorio. Nei primi otto mesi dell’anno ha effettuato 872 servizio per il 118 oltre a 1778 servizi ordinari, percorrendo un totale di oltre 64 mila chilometri. Numeri che dimostrano l’utilità di un gruppo di operatori e volontari attivo 24 ore su 24. E di recente è stato avviato l’ennesimo corso di formazione, con l’adesione di ben venticinque nuovi aspiranti volontari, basilari per poter garantire l’accoglimento delle richieste, oltretutto in aumento, di servizi da parte della popolazione locale.

Antonio Lecci