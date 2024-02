"Donata una roulotte per un senzatetto ’sgomberato’ dal parco"

Ieri mattina alla bocciofila Tricolore l’associazione ’La nuova luce’ ha aperto la porta di una roulotte a un senzatetto che nei giorni scorsi era stato sgomberato dal parco Berlinguer dove si era accampato.

"Dopo una donazione abbiamo fatto sistemare tutto da un tecnico e, dopo il triste episodio, abbiamo accelerato i tempi, per accogliere una persona che viveva proprio nel bosco Berlinguer – spiega Maria Diletto –. Nel nostro piccolo abbiamo fatto il possibile per rendere ’la casa’ più accogliente possibile. Dobbiamo ringraziare tante persone per questa possibilità".

All’inaugurazione di ieri mattina – con un simbolico brindisi – hanno partecipato tante persone.