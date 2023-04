Donate le guide di Matteo Iori

"Un importante strumento di servizio per le persone e le famiglie, ma anche per tutti coloro che, in diversi modi, sono impegnati a sostenere i più fragili".

Così Matteo Caramaschi, presidente di Confcooperative Terre d’Emilia, si è espresso ricevendo dal presidente del Consiglio comunale di Reggio, Matteo Iori, alcune centinaia di copie della guida “Dove chiedere Aiuto”, frutto di due anni di un lavoro che ha coinvolto decine di volontari reggiani.

"Uno strumento d’aiuto ai cittadini costruito anche grazie alla generosità di tanti altri cittadini", ha ricordato Matteo Iori presentando la guida: 104 pagine in cui sono raccolti gli elementi necessari per poter contattare 170 servizi rivolti ad anziani, disabili, famiglie, minori, studenti, persone con dipendenze patologiche, persone con problemi di salute mentale, immigrati, vittime di violenza di genere, persone in povertà, persone con problemi abitativi, persone non consapevoli di avere diritto ad agevolazioni o contributi e altro ancora.

"La guida – ha sottolineato il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Matteo Caramaschi – sarà messa a disposizione di tutte le cooperative, e soprattutto delle tante che sono impegnate su queste aree di bisogno, con le coop sociali in prima fila, che potranno a loro volta offrirla alle persone e alle famiglie al cui fianco si muovono".