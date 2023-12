Donati 11.600 euro alla Romagna

Una somma di 11.600 euro per la popolazione di Lugo di Romagna, tra i paesi colpiti dall’alluvione dello scorso maggio. Il contributo è stato donato al sindaco di Lugo, Davide Ranalli, grazie a una delegazione di Castelnovo Sotto, guidata dal sindaco Francesco Monica.

Il denaro deriva da una raccolta fondi promossa da Sci Club Amici della Neve e comitato organizzatore di Castelsport pro Romagna. Grazie alle iniziative solidali estive e altri contributi di privati, è stata raggiunta questa somma significativa, che verrà utilizzata per l’acquisto di beni necessari alla locale scuola di musica che, in quella alluvione, ha perso gran parte della propria attrezzatura. La scuola di musica, per Lugo, rappresenta uno storico luogo di insegnamento dell’educazione musicale e veicolo per la socializzazione dei giovani.