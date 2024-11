Donati 1.200 euro alla Meyer

Tante le firme di adesione e i messaggi dei bimbi e ragazzi, affidati al diario della Fondazione Meyer, lasciati in occasione della festa di Halloween organizzata dalla famiglia di Andrea Giubertoni nell’area della sua abitazione, in via Salvo D’Acquisto a Gualtieri. Un evento – come già scritto dal Carlino – che ha avuto un obiettivo solidale. Grazie alle offerte raccolte tra i molti partecipanti è stato possibile raccogliere 1.213,60 euro, già versati alla Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, per contribuire alle attività di ricerca e per il contrasto alle malattie che colpiscono tanti bambini. I giovani partecipanti hanno lasciato il loro nome con disegni e perfino dei messaggi augurali e di speranza rivolti ai piccoli ricoverati al Meyer, ai quali i pensieri dei ragazzi di Gualtieri sono destinati.