Donati 1.700 libri di poesia alla biblioteca

"Nessuna cosa può dirsi se manca la parola che la nomina. Se non ricordiamo o non abbiamo imparato quella parola non possiamo neanche pensare la cosa. E allora la poesia porta verso il nome - verso la vertigine della parola". Rolando Gualerzi introduce così la donazione di ben 1.700 libri di poesia alla biblioteca Pablo Neruda di Albinea, di cui è datore insieme alla moglie Laila Marani e al poeta e scrittore Alberto Bertoni. Un regalo prezioso perché contiene volumi unici, non presenti nel sistema bibliotecario provinciale, e perché si parla di poesia, un’arte in grado di donare sguardi più veri e profondi sulla vita. È iniziata la catalogazione per rendere i libri visibili e leggibili già da marzo per tutti i cittadini. La biblioteca di Albinea intanto diventerà un hub, con una ‘focalizzazione’ proprio sulla poesia del mondo e una serie di iniziative, laboratori, lezioni e letture che nasceranno intorno a questa raccolta. "La giunta ha accolto con gratitudine la donazione di questo tesoro di pubblicazioni sulla poesia grazie alla generosità del professor Bertoni e del dottor Gualerzi – spiega sindaco Nico Giberti –. Questi volumi costituiscono un’occasione straordinaria di arricchimento, andando a connotare la biblioteca come hub di riferimento sulla poesia e critica letteraria contemporanee". Un timbro ex libris, che ricorderà i primi lettori dei 1.700 libri, accennerà ai nomi dei donatori, i reggiani Gualerzi/Marani (insieme nella biblioteca di famiglia da oltre 55 anni) e il modenese Bertoni.

Lara Maria Ferrari